Motorrijder (22) zonder verzekering vlucht voor politie in Diest

Diest -

Een patrouille van de politiezone Demerdal die zich met een anoniem voertuig verplaatste wou woensdagnamiddag rond 13.45 uur op de Diestersteenweg in Kaggevinne een zware motorfiets controleren waarvan de kentekenplaat volledig naar boven was geplooid. Toen de agenten de blauwe lichten van hun voertuig in werking stelden, gaf de motorrijder plankgas en verdween uit zicht. Dankzij doorgedreven opsporingen kon de politie donderdag de motorfiets lokaliseren bij de moeder van een twintigjarige uit Bekkevoort. De motorfiets bleek niet verzekerd en niet ingeschreven bij de Dienst voor het Wegverkeer. De motorfiets is in beslag genomen.