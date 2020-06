Vijf jaar cel voor 55-jarige serieaanrander “Flappie”

Hechtel-Eksel / Hasselt -

“Flappie”, de bijnaam van een 55-jarige man uit Hechtel-Eksel, is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie met uitstel, voor de aanranding van 36 vrouwen. Daarnaast is de vijftiger voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Aan zijn slachtoffers moet hij een vergoeding van ruim 46.000 euro betalen.