Hamont-Achel -

In Hamont in de Kerkbosstraat is donderdagavond brand uitgebroken in een relaxruimte. De bekabeling in het plafond was rond 23 uur beginnen smeulen. Doordat de bewoners nog in de achterbouw zaten, werd de rook snel opgemerkt. De brandweer van Bree snelde toe. Om het vuur te kunnen doven, is een deel van het plafond vernield. In de relaxruimte is er toch heel wat schade.