Wereldkampioen badminton Kento Momota is “helemaal hersteld” van zwaar verkeersongeval

De Japanse wereldkampioen en nummer een van de wereld in het badminton Kento Momota is “helemaal hersteld” van het zware verkeersongeval waarbij hij begin dit jaar betrokken was in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, zo maakte hij vrijdag bekend.

“Ik kan opnieuw aan honderd procent trainen”, legde Momota uit. “Ik ga elke dag alles geven om mijn doel te bereiken: de eerste Japanse olympische kampioen in het badminton worden.”

Het zware verkeersongeval had Momota deelname aan de Olympische Spelen in ‘zijn’ Tokio kunnen kosten, maar vanwege de coronapandemie werden de Spelen verplaatst naar komende zomer. Momota raakte medio januari betrokken bij een zwaar verkeersongeval in Kuala Lumpur, enkele uren nadat hij de Maleisische Masters op zijn naam had geschreven. De tweevoudige wereldkampioen zat in een busje op weg naar de luchthaven, toen het voertuig op de snelweg botste met een traag rijdende vrachtwagen. De bestuurder van het busje kwam daarbij om het leven.

Momota brak zijn neus en liep snijwonden op in het aangezicht, waaraan hij geopereerd moest worden. Een assistentcoach, een fysio en een badmintonofficial liepen lichtere kwetsuren op.