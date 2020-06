Mosselsouper of muziekfestival? Dit is het model dat bepaalt of het mag doorgaan: “Zet geen nootjes op tafel”

Mosselsouper of muziekfestival, bruiloft of beurs: alle organisatoren zullen de komende maanden moeten bewijzen dat het op een Covid-veilige manier kan doorgaan. Samen met de overheid leggen ze op dit moment de laatste hand aan een vragenlijst die een groen, oranje of rood licht als resultaat geeft. Wie alcohol schenkt, verlaagt zijn kansen op groen.