Parijse modeweek gaat door met fysieke modeshows

De Parijse modeweek in september gaat door. Dat heeft de Fédération de la Haute Couture et de la Mode bekendgemaakt via een persbericht. Het is meteen de eerste internationale modeweek, die aankondigt dat er opnieuw fysieke catwalkshows georganiseerd zullen worden.

Door de uitbraak van het coronavirus werd verwacht dat er dit jaar alleen virtuele modeshows zouden plaatsvinden maar de federatie spreekt dat bericht nu officieel tegen. Tijdens Paris Fashion Week zullen er wel degelijk fysieke modeshows plaatsvinden. Parijs is de eerste van de vier grote modesteden (Parijs, Londen, Milaan en New York) die het hele gebeuren opnieuw zal laten plaatsvinden zoals we het kennen. Of er ook publiek aanwezig zal zijn en hoeveel personen toegelaten worden, is voorlopig niet bekend. In de modewereld wordt er alvast met enige verbazing gereageerd op het nieuws.

De lente- en zomercollectie van 2021 zal van 28 september tot 6 oktober te zien zijn in de Franse hoofdstad.