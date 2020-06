Vlaamse sterrenchef opent restaurant naast Grotten van Han

Sterrenchef Benoit Dewitte opent samen met broer Bernard een gloednieuw restaurant in Han-sur-Lesse, vlakbij de bekende toeristische trekpleister de Grotten van Han. “De streek ligt mij na aan het hart”, zegt de sterrenchef in een persbericht. “Ik heb er zelf ooit nog stage gelopen in een restaurant.”

Bijna twintig jaar na de opening van zijn restaurant ‘Benoit & Bernard Dewitte’ in het Oost-Vlaamse Kruisem is de chef toe aan een nieuwe uitdaging. Samen met zijn broer opent Dewitte in oktober restaurant Merlesse in het Mercure Hotel in Han-sur-Lesse, vlakbij de Grotten van Han. “Een zaak opstarten in een viersterrenhotel is een uniek project. We zijn heel blij dat we onze schouders hieronder kunnen zetten, en dat in een streek die ons na aan het hart ligt”, klinkt het. Ze gingen er vaak op vakantie met hun ouders en Benoit liep er zelfs ooit nog stage in een restaurant.

Op de kaart zullen voornamelijke internationale gerechten te vinden zijn. “Maar tegelijk wil ik de focus leggen op lokale en natuurlijke producten. Ik gebruik onder meer bieren en kazen uit de streek, het wordt dus een uitgebreide kaart met een knipoog naar de Ardennen.”

Wie nu al een tafeltje wil reserveren, kan terecht op de instagrampagina van Merlesse.