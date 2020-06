Bokslegende Roberto Duran in ziekenhuis na besmetting met COVID-19

De Panamese bokslegende Roberto Duran, voormalig wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklassen, heeft besmetting met het coronavirus opgelopen en werd daarvoor in het ziekenhuis opgenomen, zo bevestigde zijn zoon Robin vrijdag op Instagram.

“Voorlopig vertoont hij niet al te veel symptomen. Het lijkt wat op een verkoudheid. Hij moet niet beademd worden en ligt niet op intensieve zorgen. De ziekenhuisopname kwam er eerder ter observatie”, aldus zijn zoon. Roberto Duran is wel een risicopatiënt, want jaren geleden liep hij bij een zwaar verkeersongeval in Argentinië een longoedeem op.

Van de carrière van de intussen 69-jarige Roberto Duran zijn vooral de legendarische duels met Sugar Ray Leonard bekend. De Hand van Steen was gedurende 34 jaar profbokser. In 119 kampen liet hij 103 zeges optekenen. Op 21-jarige leeftijd was hij al wereldkampioen bij de lichtgewichten (WBA 1972-1979 - WBC 1978-1979), nadien volgden nog titels bij de welters (WBC 1980), superweltergewichten (WBA 1983-1984) en de middengewichten (WBC 1989). In Panama is hij een nationale held en wordt hij beschouwd als een van de grootste sportmannen aller tijden.