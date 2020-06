Rellen in Italië nadat appartementsblokken in quarantaine moeten

In een gemeente in het zuiden van Italië is er sprake van een lokale uitbraak van het coronavirus en dat doet de spanningen in de buurt hoog oplopen. 700 Bulgaarse arbeiders werden in quarantaine geplaatst en daar zijn ze niet tevreden mee. Velen proberen te ‘ontsnappen’ wat voor een confrontatie met de lokale bevolking zorgt.

In de Italiaanse gemeente Mondragone, op zo’n 60 kilometer van Napels, moet een rood lint de lokale bevolking en een groep Bulgaarse arbeiders uit elkaar houden. En daar zit het coronavirus voor iets tussen. In de woonblokken waar de Bulgaren leven, werden al 49 besmettingen vastgesteld. In een poging om de verspreiding van het virus in te perken, werden maandag daarom 700 mensen uit vier grote appartementsgebouwen in quarantaine geplaatst. Zij mogen hun appartement niet verlaten. En die regel geldt nog tot 30 juni. De meesten van hen zijn Bulgaren die er komen werken in de landbouw.

En tevreden zijn ze niet met de strenge maatregelen. Daarom kwam het tot een protest. Ze vroegen om voedsel en de kans om te gaan werken en een loon te verdienen. De spanningen liepen er hoog op en er werd zelfs met meubels vanop de terrassen gegooid. Dat stemde de lokale bevolking dan weer niet tevreden die op hun beurt met stenen naar de auto’s en ramen van de Bulgaren begonnen te gooien.

LEES OOK. Nieuwe studie: “Zonder lockdown waren er 60.000 tot 250.000 Belgen gestorven”

(Lees verder onder de foto)

Foto: EPA-EFE

Leger ingeschakeld

Om de kalmte in de buurt te bewaren schakelde de burgemeester de politie en zelfs het leger in. Die moeten er ook voor zorgen dat de Bulgaren in hun huizen blijven. En dat is niet echt een gemakkelijke taak.

Een groepje probeerde te ‘ontsnappen’ door onder het politielint door te kruipen, maar zij werden door de politie weer naar binnen geleid. Maar er zijn wel al verschillenden van de 49 die positief testten verdwenen. Sommigen waren illegale werknemers die schrik hadden om hun job te verliezen. Enkelen moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis, maar zij verdwenen. Zo’n 80 werden wel overgebracht en worden verzorgd.

En Mondragone is niet de enige lokale uitbraak die er in Italië te vinden is op dit moment. Ook in een pakhuis in Bologna dat door voedingsbedrijf Bertolli gebruikt wordt, werden 44 gevallen ontdekt nadat alle werknemers getest werden. Het bedrijf werd daardoor tijdelijk gesloten.

Foto: EPA-EFE