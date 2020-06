Voorzitster doet racistische uitspraak in online gemeenteraad: “Excuseer, mijn micro stond nog op”

Grimbergen -

Heel wat verontwaardigde reacties donderdagavond tijdens de online gemeenteraad in Grimbergen. Gemeenteraadsvoorzitter Martine De Coppel (Vernieuwing) liet zich een racistische uitspraak ontvallen tijdens de vraag van een ander raadslid. ‘...Alle vreemden weg...’ was er op de achtergrond te horen. “Het enige wat we als commentaar kregen was “excuseer, mijn micro stond nog op”, zegt oppositieraadslid Kirsten Hoefs (CD&V) verbolgen.