Orgaandonor worden kan voortaan online

Vanaf 1 juli zal u zich online kunnen registreren als orgaandonor. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakt het ook mogelijk zélf te kiezen waar uw ander menselijk materiaal terecht moet komen.

Vanaf 1 juli kan iedere burger via het nationale gezondheidsportaal www.mijngezondheid.be aangeven of hij, na overlijden, orgaandonor wil worden of niet. Die registratie kon tot nog toe enkel in het gemeentehuis. Nu zullen er twee opties bijkomen met een lagere instapdrempel: online, of bij de huisarts. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hoopt met een massale registratie een oplossing te bieden voor meer dan 1.300 mensen die in België op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie.

Nochtans is iedereen nu al orgaandonor, tenzij die persoon expliciet heeft verklaard dat niet te willen zijn. Maar, dat is de juridische theorie. In de praktijk beslissen artsen zelden op eigen houtje lichaamsdelen weg te nemen om andere patiënten te redden. Ze stellen die vraag dan uiteraard aan de nabestaanden, maar dat komt vaak erg ongelegen.

“Daarom is het altijd goed om zélf je voorkeur expliciet te registreren”, zegt De Block. “Via ons onlineplatform is dat nu toch een pak eenvoudiger. Zo vermijd je ook dat naasten worden geconfronteerd met een vervelende vraag terwijl ze in volle rouw zijn.”

Daarnaast komt er op het onlineplatform ook de mogelijkheid om andere menselijke materialen, zoals bloedvaten of botmateriaal, beschikbaar te maken voor een gerichte donatie. Daarbij zijn er verschillende opties. Doneren aan patiënten in nood, aan wetenschappelijk onderzoek, of aan de producenten van medicijnen. Alle drie de opties aanvinken wordt uiteraard ook mogelijk.

“Tot nu toe werd er geen onderscheid gemaakt tussen de donatie van organen en die van ander menselijk materiaal”, besluit De Block. “Maar dat systeem is achterhaald. Met het onlineplatform slaan we nu eigenlijk twee vliegen in één klap. Makkelijker registreren én tegelijk keuzemogelijkheden aanbieden.”