Expert in ventilatie: “Ik zou niet vliegen. Mondmaskers zijn niet genoeg”

Professor bouwfysica aan de KU Leuven en TU Eindhoven Bert Blocken, gespecialiseerd in ventilatie, heeft in ‘Terzake’ gewaarschuwd dat onzichtbare minuscule druppeltjes mogelijk het coronavirus verspreiden. Blocken pleit daarom alvast voor goede ventilatie. En die is volgens hem niet mogelijk op een vliegtuig.