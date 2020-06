Er is groot ongenoegen in het Vlaamse amateurvoetbal. Bijna alle clubs uit de eerste, tweede en derde afdeling ondertekenden een charter, waarin ze hun grieven kenbaar maken. “Als er niet naar ons wordt geluisterd, is het niet uitgesloten dat we op 5 september niet aan de competitie beginnen”, zegt woordvoerder Steven Van Geeteruyen.