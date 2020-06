Kevin De Bruyne blijft sportief bij titel voor Liverpool: “Zelfs als we beter zouden hebben gedaan, hadden we waarschijnlijk geen kans gehad”

Meteen nadat hij met Manchester City de topper tegen Chelsea verloor, was Kevin De Bruyne sportief genoeg Liverpool te eren als de verdiende kampioen in de Premier League dit seizoen. “De tweede plek was niet wat we wilden. Maar om op deze manier ernaast te grijpen, daar heb ik geen probleem mee.”

LEES OOK. Liverpool voor het eerst in dertig jaar kampioen ondanks beauty van Kevin De Bruyne

LEES OOK. Kevin De Bruyne scoort heerlijke vrije trap in levensbelangrijke match voor de titel

“Het was erg close”, vertelde De Bruyne over de verloren topper bij Chelsea. Volgens ‘KDB’ speelde het gebrek aan frisheid een rol bij de Citizens. “Je zag wel dat we nog niet helemaal fit zijn. We hebben drie wedstrijden gespeeld op een redelijk korte tijdspanne, en dat voelde ik nog wel een beetje. Ik vond ons niet slecht spelen, maar we hebben een paar foutjes gemaakt en verloren. Die foutjes, dat is zo’n beetje ons verhaal van dit seizoen. Een team als Chelsea straft dat gewoon af, daar moeten wij van leren.”

”Liverpool was duidelijk de beste ploeg dit seizoen. Zelfs als wij beter zouden hebben gedaan, hadden we waarschijnlijk geen kans gehad. Als je zoveel punten hebt op dit moment in het seizoen, is het moeilijk voor eender wie om daarmee te wedijveren. De tweede plek was niet wat we wilden. Maar om op deze manier ernaast te grijpen, daar heb ik geen probleem mee. Wij hebben ook nog de FA Cup en de Champions League. Als we die kunnen winnen, kan het nog een geweldig seizoen geworden. Daar teken ik nu meteen voor.”

Doordat Manchester City donderdagavond van Chelsea verloor, telt het nu 23 punten achterstand op leider Liverpool. Die kloof is onoverbrugbaar met nog zeven wedstrijden te gaan. Voor Liverpool is het de eerste titel in dertig jaar.