Liverpool voor het eerst in dertig jaar kampioen ondanks beauty van Kevin De Bruyne

Liverpool is voor het eerst in dertig jaar kampioen van de Premier League. Eerste achtervolger Manchester City werd donderdagavond van de mat gecounterd door Chelsea en verloor ondanks een heerlijke vrije trap van Kevin De Bruyne: 2-1. Door de nederlaag van Manchester City is de kloof met leider Liverpool met nog zeven matchen te gaan onoverbrugbaar geworden. Limburger Divock Origi heeft zo zijn eerste landstitel in Engeland beet.

Manchester City, dat met Kevin De Bruyne maar zonder echte spits startte, begon op het veld van Chelsea zoals het al zijn wedstrijden na de corona-onderbreking startte. Door de tegenstander meteen achteruit te drukken. Chelsea of niet, het werd een demonstratie van balbezit. Al gauw stond iedereen op een hoopje voor het Chelsea-doel. Te midden van al die passes was het al heel vroeg heel moeilijk om Liverpool op het einde van de avond te zien vieren.

Alleen: het tempo was te laag om tot grote kansen te komen. Doelman Kepa had een parade in huis op een kopbal van Fernandinho. De Spanjaard lanceerde City even later zelf met een foute uittrap, maar kon oog in oog met Bernardo Silva zelf zijn foutje nog rechtzetten.

Foto: EPA-EFE

Pulisic buit misverstand uit

Als Chelsea dan toch eens weg raakte uit de twintig meter voor het eigen doel, ging het razendsnel naar de overkant. Het leidde ertoe dat Chelsea in kansen niet moest onderdoen voor de bezoekers: City-doelman Ederson moest een kopbal van Christensen uit zijn kooi ranselen.

Tien minuten voor rust volgde een uppercut voor de bezoekers op ongeziene wijze: laatste verdedigers Mendy en Gündogan hadden een afgeslagen vrije trap van De Bruyne ter hoogte van de middenlijn maar voor het oprapen, maar lieten de bal liggen voor elkaar en zagen derde hond Christian Pulisic ermee aan de haal gaan. Toen Mendy daarna ook nog eens onoordeelkundig uitstapte, kreeg de jonge Amerikaan zomaar vrij baan richting doel. Oog in oog met Ederson trapte hij de bal kurkdroog tegen de netten.

Iets met voetbal en een misverstand... Zo zijn er nog tot kampioen(en) gekroond! ?? #LiverPulisic pic.twitter.com/yL0OQop3cJ — Play Sports (@playsports) June 25, 2020

De Bruyne geeft City heel even hoop met beauty

Na rust leek het overlijdensbericht van de Citizens al gedrukt te mogen worden. De achterstand en de loden hitte wogen zwaar op de bezoekers, die compleet onmondig bleven. Tot De Bruyne zich achter een vrije trap zette. Vanop 25 meter trapte hij de bal precies in de winkelhaak: 1-1, zijn tiende goal van het seizoen.

De vlam sloeg in de pan en één minuut later lanceerde De Bruyne de eerste echt verticale aanval van de bezoekers. Riyad Mahrez zette Raheem Sterling alleen voor doel, maar die vergat breed te leggen voor een zeker doelpunt van de vrijstaande Gabriel Jesus. Sterling trapte zelf, en raakte de paal.

Het zou een dure misser blijken, want Chelsea bleek andermaal gevaarlijker op de counter. De aalvlugge Pulisic troefde Fernandinho af en leek te gaan scoren, maar Kyle Walker haalde de bal met een ultieme sliding van de lijn. Bij een volgende scrimmage op de doellijn van de ploeg uit Manchester gebruikte Fernandinho zijn hand om Tammy Abraham af te houden. De ref had het niet gezien, maar de beelden waren overduidelijk. Fernandinho kreeg rood, Chelsea een penalty. Willian liet het buitenkansje niet liggen en trapte Chelsea steviger op de vierde plaats en Liverpool naar de titel: 2-1.

Voor Liverpool is het de eerste titel sinds 1990. The Reds tellen met nog zeven speeldagen te gaan 23 punten voorsprong op Manchester City. Daarmee zijn ze de vroegste kampioen ooit. Liverpool, dat 86 op 93 telt, is ook nog in de running om de records van de meeste zeges (32), meeste punten (100) en meeste punten voorsprong (19) in één Premier League-seizoen te verbreken. Volgende week donderdag staat de topper Manchester City-Liverpool op het programma.