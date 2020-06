Experts vroegen in januari al om aankoop van mondmaskers: “Dat werd gewoon van tafel geveegd”

De experts drongen er in januari al op aan dat de Belgische overheid dringend een voorraad mondmaskers zou aanleggen voor ziekenhuizen en woon-zorgcentra. Dat zeggen professoren Erika Vlieghe en Marc Van Ranst in het VRT-programma ‘In de greep van het virus’. Een pleidooi dat op in dovemansoren viel: pas halverwege maart zou de regering in actie schieten. “Op zijn minst een gemiste kans”, aldus Vlieghe.