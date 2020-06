LIVE. Volg hier vrijdagavond het handbalgala van de Speler en Speelster van het jaar

Uw krant zendt vrijdagavond een iets meer dan een uur durende show uit van Het Gala van de Speler en Speelster van het jaar. Omwille van Covid-19 kon er dit jaar geen fysiek gala georganiseerd worden. De show is vrijdagavondavond 26 juni om 19.00 u via livestream te bekijken via hbvl.be.

Het Gala van de Speler en Speelster van het jaar is de jaarlijkse feestelijke afsluiter van het handbalseizoen. De voorbije jaren zakten ruim 600 mensen af naar Sint-Truiden om het Gala daar live bij te wonen. “Omwille van corona was een fysiek gala organiseren onmogelijk” zegt Eric Dupain, mediaconsulent van de KBHB en producent van het gala. “De keuze om wel of niet te organiseren was snel gemaakt. De spelers en speelsters hadden genoeg prestaties geleverd en ik vond dat die beloond moesten worden. Na overleg met mijn partners en de verschillende federaties werd beslist om er een online-show van te maken.”

Tijdens het Gala krijgen de kijkers een mix van handbalbeelden (Red Wolves, Black Arrows, Young Red Wolves, Kidsday, Speel Handbal, BENE-League en eigen beelden) en het overhandigen van de trofeeën bij de laureaten thuis of elders geserveerd. “De ene laureaat was net als iets meer verrast dan de andere” aldus Eric Dupain. “Mensen gelukkig maken is het mooiste dat er is. Samen met mijn cameraman Marc Dongleur hebben we op veel mensen hun gezicht een glimlach getoverd. Vanavond worden de laatste trofeeën uitgedeeld en wordt de show helemaal afgewerkt.”

De voorbije weken werd er, in samenwerking met enkele scheidsrechters, een bijzonder clipje gemaakt. “De verhaallijn van het filmpje is dat het leven bij de lockdown compleet stilviel en je van de ene dag op de andere niets meer kon en/of mocht doen. Gaandeweg gaat het beter waarna het gewone leven stilaan hervat en de maatregelen versoepeld worden. De scheidsrechters Eric Schreder en Stephen Martens hebben, samen met voormalig scheidsrechter Sigurd Thomassen, fantastisch geacteerd. De muziek is van de hand van de jonge Limburger Benjamin Ceyssens. De Genkenaar, die vorig jaar Belgiums got Talent won, schreef speciaal voor dit clipje de muziek. Kippenvel! De show wordt afgesloten met de beelden van het jaar. Dank aan de Steven Kolacny dat we de versie van Scala’s Viva La Vida mochten gebruiken” besluit Eric Dupain.