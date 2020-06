Koningin Mathilde verrast met opvallende outfit: “Een statement of toevalstreffer?”

Koningin Mathilde (47) heeft voor een afspraak in Turnhout een kledingstuk van Diane von Furstenberg aangetrokken. Opvallend, want net deze week raakte bekend dat de 73-jarige Amerikaanse-Belgische ontwerpster in financiële problemen zit. “Een statement of toevalstreffer van Mathilde, dit moet een hart onder de riem voor Von Furstenberg zijn.”

Mathilde woonde donderdag een werkvergadering over geestelijke gezondheidszorg bij in Turnhout. Voor de gelegenheid had ze een blauwe pantalon aangetrokken. Die komt uit de collectie van Diane von Furstenberg (kortweg DVF), zo ontdekte de blog Modekoningin Mathilde.

Mathilde tijdens de werkvergadering. Foto: Koninklijk Paleis

De timing om uitgerekend nu die gevierde modeontwerpster te kiezen, is opmerkelijk. “De koningin draagt al meer dan tien jaar Von Furstenberg”, zegt Jelka Van Duyse van Modekoningin Mathilde. “Maar het is pas de eerste keer dit jaar. Het is bovendien meer dan een jaar geleden dat ze verscheen in een nieuw kledingstuk van DVF. En dit toevallig net de week nadat het nieuws bekendraakte dat het merk het financieel moeilijk heeft en vrijwel alle winkels zal moeten sluiten.”

Een week na het nieuws dat @DVF in moeilijkheden verkeert, wordt Koningin Mathilde in een nieuwe pantalon van het merk gespot! https://t.co/SZURM3JI1M — ModekoninginMathilde (@ModeMathilde) June 25, 2020

Het ging al een tijdje slecht met Diane von Furstenberg, maar de coronacrisis treft het modelabel extra hard. In de Verenigde Staten werd ruim 75 procent van het personeel ontslagen en gaan zeventien van de achttien winkels op slot. De twee boetieks in ons land, in Knokke en Brussel, blijven vooralsnog open.

Statement

Wil Mathilde met haar kledingkeuze Von Furstenberg een hart onder de riem steken? “Het is zeker niet zo dat Mathilde deze broek de voorbije week speciaal hiervoor heeft gekocht. Daarvoor bereidt ze haar kledingkeuze bij werkbezoeken, al te veel van op voorhand voor. Deze outfit had ze dus zeker al liggen. Mogelijk heeft ze gezien het nieuws over DVF wel beslist om hem sneller dan voorzien te dragen”, zegt Jelka Van Duyse.

Mathilde is een grote fan van Van Furstenberg. “Het is haar op drie na meest gedragen merk, goed voor een kleine vier procent van haar garderobe.” Natan blijft met voorsprong haar favoriet, gevolgd door Armani en Dries Van Noten. Vorig jaar was het aandeel van DVF wel al teruggevallen, ten voordele van onder meer Carolina Herrera, zo bleek uit het jaarlijkse moderapport dat Van Duyse opmaakt voor Het Nieuwsblad.

De 157 outfits van koningin Mathilde in 2019 in statistieken: 80 keer Natan, 4 keer Diane von Furstenberg:

Foto: Het Nieuwsblad

Waarom draagt onze vorstin graag DVF? “De Belgische achtergrond van de ontwerpster is zeker een pluspunt, al blijft het wel duidelijk een Amerikaans merk. Daarnaast maakt ze gewoonweg mooie vrouwelijke kledingstukken, voor elk figuur, in leuke prints, waar Mathilde zich ongetwijfeld comfortabel in voelt.”

New York

Bij een reis naar New York eerder dit jaar hadden Filip en Mathilde nog een ontmoeting met Diane von Furstenberg.

Diane von Furstenberg ontmoette in New York eerder dit jaar Filip en Mathilde. Foto: Belga

De designer woonde de eerste dertien jaar van haar leven in Brussel. Via omzwervingen langs Zwitserland en Engeland en een huwelijk met de Duitse prins Egon von Furstenberg kwam ze in de VS terecht, waar ze in 1972 haar label oprichtte. Ze vergaarde wereldwijde faam als uitvinder van de wikkeljurk. In 2018 werd ze uitgeroepen tot ereburger van Brussel.