Southampton plaatst ‘appreciation tweet’ voor doelman… en heeft daar één minuut later al heel veel spijt van

Southampton-doelman Alex McCarthy vertolkte woensdagavond een hoofdrol in de wedstrijd tegen Arsenal. Nadat hij in de beginfase uitpakte met een goede redding op een poging van Pierre-Emerick Aubameyang, plaatste de officiële Twitteraccount van Southampton meteen een ‘appreciation tweet’ om hun doelwacht in de bloemetjes te zetten.

Alleen: de wedstrijd ging intussen natuurlijk gewoon door, en amper een minuut nadat de tweet online was gekomen, speelde diezelfde McCarthy een terugspeelbal wel heel erg knullig in de voeten van Arsenal-spits Nketiah. Die bedankte vriendelijk en trapte de 0-1 in het lege doel.

Alex McCarthy appreciation tweet! ??



The most vital of touches from @Alex_Macca23 to deny Aubameyang! pic.twitter.com/ufFXjoNDgl — Southampton FC (@SouthamptonFC) June 25, 2020

Alex Mccarthy vond dat er al genoeg met @Arsenal was gelachen... ?? pic.twitter.com/7DZwm7SQEB — Play Sports (@playsports) June 25, 2020

Het zou één van de schaarse hoogtepunten van een redelijk teleurstellende wedstrijd zijn, waar Aubemeyang eerder ook al op de lat getrapt had. De razendsnelle Gabonees was veruit de gevaarlijkste man bij Arsenal en werd toen hij in de slotfase alleen door was richting doel neergemaaid door Jack Stephens. De Southampton-verdediger mocht meteen gaan douchen, uit de daaropvolgende vrije trap was Joe Willock er als de kippen bij om de rebound te benutten.

Watford en Kabasele blijven in gevarenzone

Voor Arsenal was het nog maar de eerste competitiezege op verplaatsing in 2020. Door de driepunter springen The Gunners over Everton en Crystal Palace naar de negende plaats in de Premier League.

In de andere Premier League-wedstrijd van donderdag won Burnley met het kleinste verschil van Watford dankzij een goal van Jay Rodriguez. Watford, waar Christian Kabasele weer titularis was, blijft zo hangen in de gevarenzone.