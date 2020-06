Ben Weyts zet door met plan voor eindtermen: “De regering is geen achterkamer”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hoopt vrijdag binnen de Vlaamse regering een akkoord te bereiken over de eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement ging Weyts donderdag in tegen de kritiek die is opgedoken. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman verwijt Weyts “ongeziene koppigheid” en is ervan overtuigd dat de regering met de nieuwe eindtermen “de lat lager legt”.