“België is één van grootste doelwitten ter wereld van cyberaanvallen”

Belgische bedrijven zijn een geliefkoosd doelwit voor cyberaanvallen, zo blijkt uit een rapport van de gespecialiseerde verzekeraar Hiscox. Het voorbije jaar werd 49 procent van de ondernemingen in ons land het slachtoffer. Dat is een forse daling tegenover 2018 (71 procent), maar ligt wel boven het wereldwijd gemiddelde van 39 procent. Bovendien is meer dan één op tien van de getroffen Belgische bedrijven een zogenaamd “super target”, waarbij ze niet één aanval maar honderden incidenten te verwerken kregen. Ook dat is slechter dan het internationale gemiddelde.