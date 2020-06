Belgische voetbalbond lijdt bijna 5 miljoen euro verlies in 2019: “Dit is beter dan voorzien”

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft donderdag op zijn statutaire algemene vergadering, die in kleinere kring plaatsvond, negatieve jaarcijfers moeten voorstellen. In 2019, een jaar zonder groot toernooi, leed de KBVB 4,9 miljoen euro verlies. “Dat is een beter resultaat dan voorzien”, relativeert de KBVB.

Het financiële resultaat van de KBVB is in grote mate afhankelijk van de eindtornooien, zoals een EK of WK. Daarom wordt ook gewerkt met financiële cycli van twee jaar. Voor 2019 was het verlies dus voorzien bij gebrek aan groot toernooi. De opbrengsten liggen ten opzichte van 2018 ruim 40 procent lager (40 miljoen euro tegen 68,7 miljoen euro in 2018), wat grotendeels te verklaren valt door het WK in Rusland. Dat leverde de KBVB een omzet van ongeveer 24 miljoen euro op. De winsten uit 2018, een slordige 13 miljoen euro, werden bovendien opnieuw geïnvesteerd in het elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert, met gebudgetteerde investeringen in arbitrage, het disciplinaire en IT.

De KBVB had voor het boekjaar 2019 gerekend op een gebudgetteerd verlies van 3,8 miljoen euro, maar komt uiteindelijk op 4,9 miljoen euro verlies uit. Toch noemt de KBVB het resultaat beter dan voorzien. Dat heeft te maken met een vrijstelling van bondstaks voor 3,6 miljoen euro voor de profclubs, die niet was gebudgetteerd en zwaar weegt op de negatieve cijfers.

Behalve de opbrengsten lager ook de kosten met net geen 20 procent een pak lager ten opzichte van 2018. Ook hier was het WK-effect voelbaar, met een aanzienlijke daling in de reis- en hotelkosten en de premies van spelers en staf.

Het is de eerste keer sinds 2015 dat de KBVB nog eens een boekjaar in rode cijfers afsluit. In 2015 noteerde de KBVB 4,6 miljoen euro verlies, maar dat negatieve resultaat werd op drie seizoenen tijd meer dan goedgemaakt. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een winst van 3,5 miljoen euro, in 2017 werd 1,8 miljoen euro winst geboekt en in 2018 klokte de KBVB af op 13,1 miljoen euro winst.