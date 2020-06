Tussen het stadhuis en de stedelijke bibliotheek van Genk staat sinds donderdag een groen geurvrije urinoir. Een biologisch proces zorgt ervoor dat doorspoelen niet nodig is. De stad overweegt nu ook exemplaren voor vrouwen.

De zoektocht naar oplossingen tegen wildplassen was lang en moeilijk. Met GreenPee - een product van een Nederlands bedrijf - lijkt daaraan een einde te komen. In Nederland en ook in Mechelen maken de ...