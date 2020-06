Groen licht: eerste coronamedicijn mag op Europese markt

De virusremmer remdesivir mag in de EU worden voorgeschreven aan coronapatiënten met een longontsteking die kampen met ademnood. Het is het eerste medicijn dat tegen de dodelijke ziekte op de markt komt.

De experimentele virusremmer remdesivir krijgt markttoelating in de Europese Unie. Dat heeft de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA vanmiddag bekendgemaakt. Het middel mag voortaan worden toegediend aan zwaar zieke coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis zijn opgenomen en zuurstof krijgen toegediend.

Patiënten met een longontsteking en ademnood die worden behandeld met het medicijn, dat oorspronkelijk tegen het ebolavirus was ontworpen, worden gemiddeld vier dagen sneller beter dan met placebo behandelde patiënten, heeft onderzoek uitgewezen. De verwachting dat remdesivir ook minder zieke coronapatiënten zou helpen, werd in deze studies niet bewezen.

Remdesivir, een product van het Amerikaanse farmabedrijf Gilead, blokkeert de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes. Het wordt toegediend via een infuus. Het is het eerste coronamedicijn dat in de Europese Unie wordt goedgekeurd voor gebruik tegen covid-19, de longziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus sars-CoV-2.

Recordtijd

De markttoelating komt er, gezien de hoge medische nood, in een recordtijd. Tot dusver mochten Europese artsen het middel alleen voorschrijven in het kader van studies, of inzetten als onvergund medicijn. Dat zogeheten off-label-gebruik valt onder de therapeutische vrijheid, maar artsen kunnen patiënten dan niet garanderen dat het medicijn veilig en werkzaam is. Die zekerheid verleent de beslissing van de EMA nu wel.

De markttoelating van het medicijn, dat als merknaam Veklury meekrijgt, is voorwaardelijk. Ze geldt voor een jaar. Om een verlenging te verkrijgen, moet de producent aanvullende gegevens voorleggen die de veiligheid en de werkzaamheid van remdesivir aantonen.

De Europese Commissie moet het advies nog bekrachtigen voor het medicijn in de lidstaten kan worden gebruikt. Ze heeft toegezegd daarbij de spoedprocedure te zullen gebruiken, zodat haar fiat al volgende week wordt verwacht.