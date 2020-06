Vermist: 51-jarige Peter Odeurs uit Heers

Heers - De politie Kanton Borgloon is op zoek naar de 51-jarige Peter Odeurs uit Heers. Hij verliet woensdagochtend zijn woning in de Gelindestraat. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

De vijftiger vertrok woensdag in de vroege ochtend met zijn witte Volkswagen Tiguan met panoramisch dak en nummerplaat 1-KDV-052.

Hij is 1,75 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en kort zwart grijzend haar. Welke kleding hij droeg toen hij verdween, is niet geweten.

Wie weet waar Peter Odeurs is of waar hij verblijft, mag contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.3000

U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu of het bericht nalezen op de website van de politie.