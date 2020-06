Helemaal zen en toch op avontuur met een kanotocht op de Zweedse meren

Wat maakt dat een vakantie geslaagd is? Voor de een is tot rust komen het belangrijkste, voor de ander is dat net een hele hoop avontuur. Op en aan de Zweedse meren gaan die twee hand in hand. Laat die smartphone en andere elektronica maar thuis, geniet van de eenvoud van de natuur en je bent smoorverliefd op Zweden voor je het weet.