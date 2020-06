In een nieuw rapport brengt Child Focus op basis van 144 geopende dossiers het alarmerende fenomeen rond tienerpooiers in kaart. Opvallend: niet alleen meisjes met een verleden in jeugdinstellingen worden seksueel uitgebuit door stadsbendes.

De ouders wonen in een mooi herenhuis met grote tuin in de periferie en hebben bloeiende carrières in de advocatuur of het bedrijfsleven. En dus zit de tienerdochter vaak alleen thuis, zich te vervelen ...