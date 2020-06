Premier Wilmès herhaalt: “We volgende advies van experts inzake mondmaskers”

Premier Sophie Wilmès heeft donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer heel wat vragen gekregen over de polemiek over de verplichting van mondmaskers in openbare ruimtes. De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat die verplichting er niet komt. De premier herhaalde dat de NVR het advies gevolgd heeft van de GEES, de expertengroep over de exitstrategie.