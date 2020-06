Verschillende pv’s bij controles schoolverkeer

Sint-Truiden -

Donderdag heeft de politie in Sint-Truiden een actie op veilig schoolverkeer gehouden. Bij de start en het einde van de school is het meestal erg druk rond de scholen. Niet alleen bij het begin van het schooljaar zijn er controles, ook nu dus nog. De agenten hebben zes bestuurders beboet omdat ze geen veiligheidsgordel droegen, een motorrijder kreeg een boete omdat die geen beschermkledij droeg. Een voertuig zonder inschrjiving is ook beboet. Een ernstig pv was er voor een bestuurder zonder gordel, zonder rijbewijs en zonder identiteitskaart met twee kinderen in de auto, die niet in een geschikt veiligheidssysteem zaten.