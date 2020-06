Alken -

Bij snelheidscontroles in Alken heeft de politie 81 overtreders geflitst in de Meerdegatstraat. Dat is 28 procent van de 288 gecontroleerden. Ook in de Grootstraat was er een controle. Daar reed bijna een op vier te snel: 120 overtredingen op 520 gecontroleerde voertuigen.