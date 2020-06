Studente (19) krijgt slag in het gezicht omdat ze te ‘zomers’ gekleed is: “Hij noemde ons vuile hoeren”

Gent -

“Jullie zijn vuile hoertjes.” Dat is wat de 19-jarige studente Anna Da Costa woensdagavond te horen kreeg toen ze op weg was naar huis. Een café-uitbater bleef hen beledigen, en Anna kreeg uiteindelijk nog een klap in het gezicht van hem. “Er moet iets veranderen, dit soort zaken gebeuren te vaak”, zegt ze.