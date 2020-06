Minder coronagevallen in Limburg dan eerst gecommuniceerd

Hasselt / Gingelom / Houthalen-Helchteren - In Limburg zijn er tot op vandaag 6.549 bevestigde gevallen geteld sinds de uitbraak van de epidemie. Vreemd genoeg zijn dat er 27 minder dan gisteren. Dat is het gevolg van een correctie.

“Er is inderdaad een aanpassing gebeurd in de cijfers van verschillende Limburgse steden en gemeenten, voornamelijk voor gevallen 8 en 10 juni”, klinkt het bij Sciensano. “Meestal gaat het over dubbeltellingen die nu gecorrigeerd zijn. Of de uitslagen van serologische testen die erin geslopen zijn.” Dat zijn testen die aantonen of iemand antilichamen tegen Covid-19 in zijn bloed heeften die verschillende van de testen die gebruikt worden om te kijken of iemand covidpositief is.

Wel zeker is dat de afgelopen 7 dagen er in Limburg 63 nieuwe besmettingen werden gemeld. De dalende trend zet zich dus ook in onze provincie verder. De gemeenten met de meeste besmettingen voor deze periode zijn Houthalen-Helchteren (11), Genk (9), Heusden-Zolder en Gingelom (4). Verder volgen Bilzen, Hamont-Achel, Maasmechelen, Peer en Sint-Truiden (3), Alken, Lommel, Oudsbergen en Tongeren (2). Slechts één geval werd de afgelopen 7 dagen gemeld in As, Beringen, Bocholt, Borgloon, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Heers, Herk-de-Stad, Hoeselt, Lanaken, Pelt en Zonhoven.

Het totale aantal bevestigde gevallen in Limburg werd naar beneden bijgesteld tot 6.549. Foto: RR

Volgens burgemeester Alain Yzermans is er geen reden tot paniek. “We hebben een grote uitbraak gehad in het asielcentrum, daar zijn op dit moment nog 4 positieve gevallen. Dan hebben twee kinderen uit basisschool De Schakel in Houthalen positief getest nadat hun moeder via contact tracing als nieuwe besmette persoon werd ontdekt. De school heeft de betrokken scholieren en hun families ingelicht. Omdat de kinderen niet in contact zijn geweest met hun klasgenoten, kon het virus zich daar niet verder verspreiden. En voor de rest zijn het geïsoleerde gevallen.”

Burgemeester Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren: “Geen reden tot paniek”. Foto: Sven Dillen

De gemeente Gingelom heeft met 48 de hoogste incidentie (aantal gevallen in verhouding tot inwoners de afgelopen 7 dagen). Die ligt ver boven de drempelwaarde van 20, maar in gemeenten met weinig inwoners kan een klein aantal besmettingen al een vertekend beeld geven. “Het gaat om vier gevallen in een woonzorgcentrum. De besmetting zit in één cluster, er is dus geen verspreiding van het virus aan de gang”, legt burgemeester Patrick Lismont uit.

In totaal zijn er 17 gemeenten nu al 7 dagen op rij coronavrij. Het zijn dezelfde als gisteren: Bree, Ham, Halen, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herstappe, Kinrooi, Kortessem, Leopoldsburg, Lummen, Maaseik, Nieuwerkerken, Riemst, Tessenderlo, Voeren, Wellen en Zutendaal.

Ziekenhuizen en woonzorgcentra

Volgens de meeste recente cijfers van Sciensano liggen er in Limburg op dit moment nog 29 covidpatiënten in het ziekenhuis. Vier van hen verblijven op intensieve zorgen en drie moeten nog beademd worden. Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het Mariaziekenhuis in Pelt hebben geen covidpatiënten meer. “Dat betekent niet dat hier geen besmette personen meer zijn”, legt woordvoerder Sabine Van Bree van Mariaziekenhuis uit. “Iedereen die naar het ziekenhuis komt voor een behandeling, wordt getest. Mensen kunnen positief testen, zonder typische ziektesymptomen. Deze patiënten worden dan geïsoleerd. Maar patiënten die wegens echte covidsymptomen moeten worden opgenomen, zijn er niet meer.”

Foto: Photo News

Ook de situatie in de woonzorgcentra gaat in de goede richting. De cijfers komen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en worden verzameld via een systeem van zelfrapportage bij de woonzorgcentra. Er zijn nog 14 bevestigde covidgevallen - bewoners en personeel samen - in de Limburgse rusthuizen. Het dodental in de woonzorgcentra in onze provincie blijft onveranderd: 527. Van dat aantal zijn er 116 effectief bevestigd door een coronatest. Acht rusthuisbewoners verblijven wel nog in het ziekenhuis, zij zijn verrekend in de 29 ziekenhuispatiënten die hierboven vermeld staan.

Belgische trends

Er zijn in België sinds de start van de metingen al 61.007 bevestigde besmettingen gerapporteerd. Alle trends blijven in ons land dalen volgens de cijfers van Sciensano. Vanaf deze week wordt een nieuwe methode gehanteerd om de trends in de staart van de epidemie beter te kunnen objectiveren. Dat betekent dat er cijfers worden vergeleken op basis van 7 afgelopen dagen, maar daarbij hoort de opmerking dat de laatste drie dagen nog niet verrekend zijn. In dit geval gaat het concreet over de cijfers van 15 tot en met 21 juni. Er zijn gemiddeld 93 nieuwe besmettingen per dag en dat is nagenoeg onveranderd (-1%) vergeleken met de vorige periode van 7 dagen. Gemiddeld worden er per dag nog 15 mensen in het ziekenhuis opgenomen, dat is een daling van 22% in diezelfde periode. Ook het aantal sterfgevallen neemt af met een kwart. Er sterven in België nu nog gemiddeld 6 mensen per dag.