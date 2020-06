Sterrenchefs Benoit en Bernard Dewitte openen nieuwe zaak naast Grotten van Han

Sterrenchef Benoit Dewitte opent samen met zijn broer Bernard in oktober het restaurant Merlesse, vlak bij de Grotten van Han. “Een spannende uitdaging”, zegt Dewitte.

De broers openden twintig jaar geleden het restaurant Benoit en Bernard Dewitte in Zingem, in 2012 behaalden ze een Michelinster. In 2018 stond Benoit Dewitte op nummer 45 in de lijst van vijftig beste chefs ter wereld, vorig jaar won hij de prijs voor ‘groentegerecht van het jaar’ van Gault&Millau. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging, en die hebben ze gevonden in de Ardennen.

Het restaurant komt in het nieuwe viersterrenhotel Mercure Han-sur-Lesse, vlak bij de Grotten van Han. “De filosofie van de keuken van restaurant “Benoit en Bernard Dewitte”, die draait rond de kwaliteit en puurheid van de ingrediënten, zal worden voortgezet in de nieuwe zaak”, klinkt het. Op de menukaart staan dan wel internationale gerechten, de focus ligt vooral op lokale en natuurlijke producten. ‘Ik gebruik onder meer bieren en kazen uit de streek, het wordt dus een uitgebreide kaart met een knipoog naar de Ardennen”, zegt Dewitte.