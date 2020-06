Bijna 4 op 10 van de gecontroleerde studentenkamers ongeschikt en/of onbewoonbaar

De woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen en van de studentensteden (met uitzondering van Antwerpen en Kortrijk) controleerden in 2019 in totaal 4.993 studentenkamers in 710 verschillende panden. Hiervan bleken er liefst 39,5 procent ongeschikt en/of onbewoonbaar. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependaele, onder meer bevoegd voor Wonen, op een schriftelijke vraag van Allessia Claes (N-VA).

