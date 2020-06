Hasselts restaurant serveert langste hamburger van het land

Hasselt - Maandenlang houden we al 1,5 meter afstand van mekaar. Dat inspireerde Ramis Pirigam van de Butcher Grill & Bar voor een uniek idee: een hamburger van 1,5 meter lang.

Vijf kilogram gehakt, een halve kilo augurken, een halve kilo uitjes, meer dan een halve liter barbecuesaus en dat allemaal overgoten met 700 gram gesmolten cheddar tussen een broodje van 1,5 meter lang. De nieuwste creatie van Ramis Pirigam is om van te duizelen. “De langste burger die ooit in België gemaakt is”, vertelt hij trots.

Volgens Ramis is het vooral een ludieke actie. “1,5 meter afstand is door het coronavirus een begrip geworden in onze samenleving. Ik dacht bij mezelf: ‘Daar kan ik iets mee doen in mijn restaurant.’ Uiteindelijk kwam ik dan op het idee van een hamburger die 1,5 meter lang is. Het is een manier om social distancing eens op een luchtige manier in de kijker te zetten.”

Ramis heeft er voor de gelegenheid ook een challenge aan verbonden. “Om 16u wordt de burger in 2 stukken gesneden. Daarna nemen 2 teams van 5 mensen het tegen mekaar op, volgens de coronamaatregelen. Dat zijn Team Push van de skateboardwinkel en een team van bourgondische, Hasseltse studenten. Zij vieren vandaag het einde van hun examens. Hoe kan je dat beter doen dan met goed eten?”