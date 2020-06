Broers ranselen ex van zus af met baseballknuppels: tot 4 jaar cel geëist

De openbare aanklager eiste donderdag voor de Tongerse rechter celstraffen tussen 15 maanden en vier jaar voor vijf mannen en twee vrouwen omdat ze een man uit Antwerpen te grazen namen met baseballknuppels. Hij was de ex van een van de vrouwen en ze wilden hem samen een lesje leren.

De feiten speelden zich af op 18 februari. Een Antwerpse man werd via seksueel getinte berichtjes naar het appartement van zijn ex gelokt. Zij had haar broers verteld dat ze door hem werd lastiggevallen ...