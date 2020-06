“Ja ik heb fouten gemaakt”, dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in een interview met de Franse openbare omroep RTBF. Ze kwam daar spreken over de aanpak van de coronacrisis.“Als je niks doet, kan je ook niets fout doen.”

Bij de RTBF werd Minister De Block op de rooster gelegd over de aanpak van de coronacrisis. Er werd onder andere gesproken over het hoge aantal doden en het gebrek aan materiaal in de rusthuizen. Maar ...