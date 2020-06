Hasselt -

Discotheken en clubs mogen nog altijd niet open gaan en is ook niet duidelijk wanneer dat zou kunnen. "Wij worden gediscrimineerd", zegt Versuz-uitbater Yves Smolders. Hij hoopt volgende week, samen met Horeca Vlaanderen een gesprek te hebben over hoe de toekomst van de sector eruit ziet. Discotheken mogen niet, maar zomerbars wel. Het is voor Smolders, die de zomerbar Ipanema uitbaat, een magere troost. Hij schat het verlies voor zijn groep op 10 tot 11 miljoen euro.