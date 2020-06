Eerste poging van Emma Meesseman om naar de VS te reizen mislukt

Emma Meesseman had donderdagochtend naar Amerika moeten vertrekken om zich voor te bereiden op de herstart van de WNBA, waarin ze met de Washington Mystics de titel verdedigt. Maar een fout op haar vliegticket gooide roet in het eten. Extra zorgen bovenop de twijfels die ze voor de afreis al had. “Goed of slecht, maar het zal een avontuur worden.”