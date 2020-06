Na veel ongelukken de ultieme crash: waarom het over en out is voor de Segway

“Een zelfbalancerend vervoersmiddel dat een revolutie gaat teweegbrengen in de manier waarop we ons verplaatsen.” De Segway PT werd in 2001 met veel trots aangekondigd als het transportmiddel van de toekomst, maar nog geen twintig jaar later is het al einde verhaal voor de tweewieler. Op 15 juli wordt de productie definitief stopgezet. Het verhaal van een crash te veel.