Peltenaar Bart heeft een passie voor antieke microscopen en dradentellers

Pelt -

Tijdens de lockdown hebben sommige mensen plots zeeën van tijd gehad om hun collectie op punt te zetten. In deze reeks portretteren we vijf Limburgers met een unieke verzameling. De verzameling van Peltenaar Bart Verhaeren is normaal weggestopt in opbergkistjes, in een kamer waar zonlicht en vocht geen kans krijgen. Maar speciaal voor de foto heeft hij zijn collectie antieke microscopen, spectroscopen en dradentellers in de woonkamer uitgestald.