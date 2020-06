Belgische transfermarkt wordt komende zomer opgesplitst in twee periodes

De zomermercato zal er door de coronacrisis een beetje anders uitzien. De Belgische transfermarkt zal opengaan in twee periodes, waarvan de eerste begint op 7 juli en eindigt op 31 augustus. Het tweede deel van de zomermercato is nog niet vastgelegd. Dat besliste de Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zoals donderdag gepubliceerd in de bondsbladen.