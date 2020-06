Miley Cyrus: “Van de drank en drugs blijven, was een uitdaging”

Het is geen geheim dat zangeres Miley Cyrus al enkele jaren worstelt met een drugs- en alcoholverslaving. Maar de Amerikaanse heeft haar leven over een andere boeg gegooid en heeft naar eigen zeggen al zes maanden geen drugs of alcohol meer aangeraakt.

Cyrus was altijd erg open over haar relatie met drugs en alcohol. In 2017 onthulde ze tijdens een interview dat ze een grote voorstander is van de legalisatie van marihuana en dat ze geregeld ‘stoned’ is. Maar ondertussen kwam de zangeres tot inkeer. “Toen ik geopereerd werd aan mijn stembanden moest ik wel nuchter zijn”, zegt de zangeres in een interview met Variety. “Maar het heeft mij ook gemotiveerd om van de drugs en alcohol af te blijven. Het was niet gemakkelijk, het was een echte uitdaging maar ondertussen ben ik al zes maanden alcohol- en drugsvrij.”

De zangeres geeft ook toe dat ze initieel enkel nuchter ging zijn voor de operatie. “Pas later dacht ik na en keek ik naar mijn eigen familie. Heel wat familieleden worstelen met mentale problemen of verslavingen. Dat was voor mij het keerpunt. Ik begrijp mijn verleden nu veel beter en ik zie de toekomstig helder. Therapie heeft mij daarbij geholpen.”