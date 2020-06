PREMIÈRE. Meneer Michiels plakt aan de toog van Tijs Vanneste in nieuwe clip

“Allez, nog eentje”: de lijfspreuk van menigen op café, met alle gevolgen van dien. In de clip van zijn nieuwe single ‘Col Aan Den Toog’ krijgt Meneer Michiels zijn dampende groene pint van een bijzondere barman: Tijs Vanneste, oftewel Van Echelpoel.

Meneer Michiels is niet vies van een stunt. Eerst plakte Leopoldsburger Kristof ‘DJ 4T4’ Michiels in Als Moeder Zingt liefst 119 titels van Nederlandstalige liedjes in één nummer, daarna wist hij Boudewijn De Groot en Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal te strikken voor De Merel. Voor de clip van derde single plakt hij dan weer met ‘Col Aan Den Toog’ van zielsverwant Tijs Vanneste. Een duet waarin beide heren grappige raps afsteken over blijven hangen in het café. Als we op de clip moeten afgaan, is dat best nefast voor de (geestelijke) gezondheid: zo draven er verscheidene Tijs Vannestes op - van toogplakker tot barmeid -, verdwijnt Meneer Michiels in de tv, en komt er in het jazzcafé zelfs een spookpianist op bezoek.

Het dansbare en Afrikaans getinte Col Aan Den Toog is de derde single uit Wereldburger, een dubbelalbum vol limborap waarvoor Meneer Michiels liefst 24 Nederlandstalige collega-artiesten wist te strikken.

meneermichiels.be