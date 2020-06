Drone filmt hoe nietsvermoedende surfers met veel geluk ontsnappen aan grote witte haai

Een groep surfers heeft voor de kust van de Zuid-Afrikaanse Plettenbergbaai erg veel geluk gehad. Terwijl de bende nietsvermoedend in het water dreef, kwam op een bepaald ogenblik een grote witte haai hen vergezellen. Het dier was amper enkele meters verwijderd van de surfers, maar een aanval volgde gelukkig niet.

Het incident dateert van afgelopen dinsdag. Ruim een halve minuut hadden de surfers niks in de gaten, terwijl de haai langzaam maar zeker dichterbij zwom. Pas toen een man in een groene kajak het dier in het water opmerkte, peddelde iedereen snel weg.

Met de straffe dronebeelden wil de National Sea Rescue Institute iedereen waarschuwen. “We willen de bevolking aanmanen om extra voorzichtig te zijn langs de kust van de provincie West-Kaap”, klinkt het in een mededeling. “Het is belangrijk om weten dat witte haaien van nature erg nieuwsgierige roofdieren zijn. Hoewel bijtincidenten zeldzaam zijn, moeten surfers en zwemmers zich bewust zijn van de gevaren.” Vooral langs de kust van de provincies West- en Oost-Kaap worden beduidend meer haaien gesignaleerd dan voorheen.