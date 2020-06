Europese Commissie keurt Duits reddingsplan voor Lufthansa formeel goed

Zoals verwacht heeft de Europese Commissie formeel groen licht gegeven aan het reddingsplan van de Duitse regering voor luchtvaartreus Lufthansa. Dat Berlijn in ruil voor het steunpakket van 6 miljard euro een belang van 20 procent neemt in de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa, is niet in strijd met de staatssteunregels, deelt de Commissie donderdag mee.