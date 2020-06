In de Antwerpse haven is een schip zeker tot 1 juli in quarantaine geplaatst na een corona-uitbraak onder de bemanning. 15 van de 26 bemanningsleden bleken besmet te zijn met het coronavirus. Dat meldt het gespecialiseerde magazine Flows, het Havenbedrijf bevestigt het nieuws aan onze redactie. Het schip, de Minerva Oceania, is een Maltese producttanker.