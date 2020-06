Medewerkers Sephora delen make-uptips op TikTok

Medewerkers van de Franse cosmeticaketen Sephora hebben op TikTok enkele van hun favoriete make-uptips gedeeld. Zo geven ze onder meer tips over het gebruik van foundation en welke mascara zijn beloftes echt nakomt.

De Franse cosmeticareus mag dan wel geen vestiging hebben in België, toch is de keten ook bij ons razend populair. Niet alleen hebben ze een uitgebreide webshop, ook zijn heel wat medewerkers actief op het populaire platform TikTok, waarop ze hun favoriete make-uptips delen met hun volgers.

Zo heb je @babyvampbeauty. Zij deelde een reeks trucjes, die ze oppikte tijdens haar opleiding bij de cosmeticaketen. Zo toont ze hoe gemakkelijk het is om je lippen te omlijnen met een lippotlood zonder voor gek te staan. In een andere video toont ze hoe je foundation moet aanbrengen en hoe je netjes oogschaduw kan vervagen.

Droge huid

Ook @kyragallego doet haar zegje over foundation. “Heb je een droge huid maar wil je toch een laagje foundation aanbrengen? Gebruik dan een vochtige make-upspons in plaats van een kwast of andere borstel. Als het geheel nog altijd te poederachtig is, werk je je make-up af met een hydraterende spray.”

@miniinaaz wil dan weer hulp bieden bij het overweldigende aanbod in de winkel. “In de winkel een mascara kiezen, is niet gemakkelijk. Je hebt zoveel keuze! Daarom geef ik altijd mijn persoonlijke favorieten als advies.” Ze heeft het onder meer over de Bad Gal Bang Mascara van Benefit, maar ook budgetvriendelijkere alternatieven worden aangehaald.