Voetballer. Lommel. Anderlecht. Rode Duivel.Zoon van Fons. Mocht hij een vraag in de Slimste Mens ter Wereld zijn, dan zouden dat de vijf trefwoorden zijn. Vandaag - 25 juni - is jarig ook een goed antwoord. Want Philip Haagdoren is jarig. Hij wordt vijftig! “Maar ik kan niet zeggen dat ik hier naar uitgekeken heb”, lacht Haagdoren.