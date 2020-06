Nieuwe studie: “Zonder lockdown waren er 60.000 tot 250.000 Belgen gestorven”

Corona heeft in ons land 10.000 levens gekost. Veel te veel, maar zonder lockdown waren dat er minstens 60.000 geweest. En in het horrorscenario van in het virus verzuipende ziekenhuizen: 250.000. Tot die conclusie komt professor biostatistiek Geert Molenberghs in een nieuwe studie, en internationaal onderzoek geeft hem gelijk. “Conclusie: de maatregelen hebben gewérkt. Kijk naar New York: drie keer zoveel doden als bij ons, omdat ze te laat in lockdown zijn gegaan.”